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رياضة

جلسة خاصة بين ميتشو وشيكابالا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:57 م
ميتشو
ميتشو
منتصر الرفاعي - ملك موسى
حرص الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة في بداية المران مع محمود عبدالرازق شيكابالا وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية من أجل الحديث معه حول بعض الأمور الفنية.

كما اجتمع أنطونيو مدرب الأحمال بشيكابالا وطلب منه خوض برنامج بدني في صالة الجيمانزيوم بالنادي قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري مساء الأحد المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

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