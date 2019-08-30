البابا تواضروس الثاني يستقبل أسقفي الكنيسة القبطية عطبرة والخرطوم بالمقر الباباوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية صاحبي النيافة الأنبا صرابامون أسقف عطبرة وأم درمان والأنبا إيليا أسقف الخرطوم.



قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا اطمئن خلال اللقاء على أحوال الكنيسة والخدمة عقب الأحداث التي جرت في السودان خلال الفترة الماضية.



كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل أمس بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وفد راهبات الأديرة القبطية المسافر إلى روسيا.



حضر اللقاء إلى جانب رئيسات أديرة الراهبات أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري.