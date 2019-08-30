اتحاد الكرة: تطوير دوري الكرة النسائية وإنشاء أكاديميات للمراحل السنية

وجهت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على الكرة النسائية، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اهتمامه واستعداد الوزارة للتعاون مع اللجنة برئاسة عمرو الجنايني.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة تطوير كرة القدم النسائية في حضور الدكتور أحمد عبد الله ومحمد فضل عضوي اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد.



واستعرض الاجتماع عدد الاندية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية الذي يتكون من 12 فريقا، ودوري القسم الثاني الذي يتكون من 25 فريقا، بالإضافة إلى نظام مسابقة الدورى للموسم الجديد .



كما تم خلال الاجتماع تحديد الملاعب الصالحة لاستضافة مباريات المسابقة وبحث إنشاء أكاديميات في المحافظات للمراحل السنية المختلفة مع عمل حملات إعلامية لتشجيع الفتيات علي ممارسة كرة القدم.



وتقرر مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لتشكيل لجنة مشتركة لمعاينة عدد من الملاعب في الاندية ومراكز الشباب حسب الموقع الجغرافي لإتاحة الفرصة أمام جميع محافظات الجمهورية للمشاركة.



كما تقرر تنظيم مهرجان أول للبراعم مواليد 2005 و2007 على الملاعب الخماسية يوم 13 سبتمبر المقبل، ومهرجان ثان يوم 4 أكتوبر المقبل على الملاعب القانونية، مع عمل تجمعات لقطاعات الجمهورية المختلفة لإختيار أفضل العناصر من قبل لجنة سيتم تشكيلها لاختيار المنتخب الوطني للكرة النسائية.



وتم الاتفاق على إعداد تقرير مفصل عن تسويق مسابقة الدورى الممتاز بعد تطويره لجذب الرعاة.



