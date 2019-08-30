موعد السنة الهجرية 1441 التهنئة بالعام الهجري الجديد اجازة السنة الهجرية





متى تبدأ السنة الهجرية 1441





بدأ السنة الهجرية 1441 ه غدًا السبت، مع غرة شهر محرم، الذي يعد أول شهور السنة الهجرية، وثبت في السنة النبوية أن الرسول الكريم أوصى بالصيام في هذا الشهر، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ ‏‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏‏قَالَ: «‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ».





ويعد شهر مُحَرَّم الشهر الأول من السنة القمرية أو التقويم الهجري، وكان اسمه في الجاهلية مُؤْتَمِر أو المُؤْتَمِر، في حين كان يطلق اسم المُحَرَّم في الجاهلية على شهر رَجَب.





وسمي محرّم بذلك لكونه شهرًا محرّمًا، فهو أحد الأشهر الحُرُم الأربعة، وهي التي لا يستحلّ فيها المسلمون القتال، قال الله تعالى فيها: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَأوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ». سورة التوبة 36.





وقال الحافظ السيوطي: سُئلت لِمَ خصَّ المُحَرَّم بقولهم شهر الله دون سائر الشهور، مع أن فيها ما يساويه في الفضل أو يزيد عليه كرمضان، ووجدت ما يُجاب به، بأن هذا الاسم إسلامي دون سائر الشهور، فإن اسمها كلَّها على ما كانت عليه في الجاهلية، وكان اسم المُحَرَّم في الجاهلية صفر الأول، والذي بعده صفر الثاني، فلما جاء الإسلام سمَّاه الله المحرم، فأضيف إلى الله تعالى بهذا الاعتبار.





ونقل ابن الجوزي أن الشهور كلَّها لها أسماء في الجاهلية غير هذه الأسماء الإسلامية، قال: فاسم المُحرم بائق، وصفر نفيل، وربيع الأول طليق، وربيع الآخر ناجز، وجمادى الأولى أسلح، وجمادى الآخر أفتح، ورجب أحلك، وشعبان كسع، ورمضان زاهر، وشوال بط، وذو القعدة حق، وذو الحجة نعيش.





اجازة السنة الهجرية 1441





حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول اجازة راس السنة الهجرية الجديدة ، وذلك عقب استطلاعها هلالَ شهرِ المحرم لعام 1441هـ مساء اليوم الجمعة 29 من شهر ذي الحجة الموافق 30 أغسطس من عام 2019، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية وعقب استطلاع الرؤية ثبت أن غدًا السبت الموافق 31 أغسطس الأول من شهر المحرم لعام 1441ه ، وبذلك يحسم الجدل.





وكانت حالة من الجدل سادت بين المواطنين بشأن موعد اجازة راس السنة الهجرية الجديدة في القطاع العام والخاص في مصر، وهل ستكون يوم السبت أو يوم الأحد؟ هذا ما حسمته الحكومة المصرية لتنهي الجدل الخاص بموعد إجازة رأس السنة الهجرية.





وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقًا لما ستُسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.





التقويم الهجري 1441





شهور السنة الهجرية بالترتيب

محرم: وهو أول أشهر السنة الهجرية «من الأشهر الحرم».

صفر: وهذا الاسم لأن العرب كانوا يغزون ويتركون أعدائهم أثناء الغزو في صفر المتاع.

ربيع الأول: سبب تسمية هذا الشهر بإسم ربيع بأنه جاء في الربيع.

ربيع الثاني: سبب تسمية هذا الشهر بإسم ربيع الثاني، لإقبال العرب على رعي العشب، ولأنه جاء في الربيع.

جمادى الأولى: سبب تسمية هذا الشهر، هو وقوعه في الشتاء في وقت تسميته وبسبب تجمد الماء مما ألزمه لهذا الاسم.

جمادى الآخرة: سمي هذا الشهر بهذا الاسم لنفس السبب الذي سمي فيه سابقه.

رجب: من الأشهر الحرم، معنى اسم هذا الشهر هو توقف الرجال عن القتال.

شعبان: سبب تسمية هذا الشهر في أنه فرق أو شعب بين شهري رجب ورمضان.

رمضان: سبب تسمية هذا الشهر هو شدة الحرارة.

شوال: معنى هذا الشهر هو الارتفاع، وهو مأخوذ من الشول.

ذو القعدة: من الأشهر الحرم سبب تسمية هذا الشهر هو قعود المسلمين في هذا الشهر عن الحرب أثناء ترحلهم وغزوهم.

ذو الحجة:من الأشهر الحرم سبب تسمية هذا الشهر هو أن المسلمين يذهبون فيه إلى حج بيت الله الحرام.





بداية الدراسة 1441 للطلاب





أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تحديد موعد بدء الدراسة لجميع المراحل التعليمية بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل، عارٍ تمامًا عن الصحة.





وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول تحديد موعد بدء الدراسة لجميع المراحل التعليمية بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل، مُوضحةً تحديد موعد بدء الدراسة في الصفوف الأولى (رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي) يوم 11 سبتمبر المقبل، أما بشأن باقي الصفوف الدراسية الأخرى فتبدأ الدراسة بها يوم 21 سبتمبر 2019، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب.





موعد الدراسة في الجامعات المصرية





أقرَّ المجلس الأعلى للجامعات، الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2019- 2020، على أن يكون موعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول في 21 من سبتمبر 2019، ولمدة 15 أسبوعًا.





وأضاف المجلس عبر موقعه الإلكتروني، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020.





وبحسب الخريطة الزمنية، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020.





وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة 15 أسبوعًا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.





كم يوم في السنة الهجرية





شهور السنة الهجرية تتكون من 354 يوما، والتي تتألف من من 12 شهرًا في التقويم الإسلامي، تبدأ شهور السنة الهجرية بشهر محرم، وهو من الأشهر الحرم لا يسمح فيه بالقتال، وتنتهي بشهر ذي الحجة الذي يؤدي فيه المسلمون فريضة الحج.





تهنئة بالعام الهجري الجديد





تهنئة بالعام الهجري الجديد جائزة شرعًا وعلى المسلم ألا يلتفت إلى آراء المتشددين الذين يحرمون هذه التهنئة باعتبار أنها بدعة لم ترد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، متناسين أن الإسلام دين يدعو للعيش والتعايش والحب والتآخي.





تبريكات السنة الهجرية 1441





باقة من الورود بقدوم السنة الجديدة معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.

كل سنة وصحيفتك أحسن عملًا وقلبك أكثر صفاءً ولسانك أكثر رطبًا بالدعاء لي.

أهديك الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنيك بقدوم عام 1441 وأيامه.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس ياللي غلاك ماله قياس كل عام وأنت أسعد ناس.

كل عام هجري وأنت بخير وصحة وسعادة وكل من تحب، عام هجري سعيد 1441.

كلها ساعات عام هجري يبقى فات وآخر آت وتداوم على الصلوات عام هجري سعيد 1441.

استقبلوا عامكم الهجري الجديد بالتوبة.. وأروا الله من أنفسكم خيرًا.. فكم من مستقبل يوم لا يستكمله.

تبدأ سنة جديدة بنفس هنيئة ونتمني كل حاجه جديدة نتفائل فيه بحياة سعيدة

كل عام والخير دربك وممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي سكناك

عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر