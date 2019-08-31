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رياضة

الإمارات تفوز على الدومينيكان برباعية استعدادا لتصفيات المونديال وكأس آسيا

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:19 ص
منتخب الإمارات الأول
منتخب الإمارات الأول لكرة القدم
محمد رشاد
تغلب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم على نظيره جمهورية الدومينيكان بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس الجمعة في استاد مدينة الشيخ خليفة الرياضية فى إطار معسكر الأبيض الحالي المقام في مملكة البحرين ، وسجل أهداف الإمارات جاسم يعقوب وخليل إبراهيم ( هدفين ) وبندر الأحبابي.

ويستعد منتخب الإمارات الملقب بالابيض لمواجهة منتخب ماليزيا يوم 10 سبتمبر المقبل بالعاصمة كوالالمبور فى إطار الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

ويقع منتخب الامارات الابيض فى المجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخبات فيتنام وتايلند وإندونيسيا،

ويواجه منتخب الإمارات اليوم السبت نظيره منتخب سيريلانكا في ختام المعسكر على أن تعود البعثة إلى أرض الوطن صباح يوم الأحد استعدادا للسفر إلى العاصمة كوالالمبور فجر يوم 4 سبتمبر .

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