إسلام الشاطر عن نبيل الحلقاوي من أفضل الشخصيات وبتابع كلامه

ابدي اسلام الشاطر لاعب النادي الاهلي السابق اعجابة بأراء الفنان نبيل الحلفاوي الكروية والسياسية .



وغرد اسلام الشاطر عبر تويتر قائلا "‏بصراحه من أفضل الشخصيات اللي بحب اتابع كلامه وأرائه ليس في كره القدم فقط ولكن في الحياه عموما ❤️❤️ ‎#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه".



ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعية عبر تويتر وجاءت بين "‏‎القبطان حبيب الاهلاويه ورمز من رموز النادى ورموز الفن ❤❤" و "‏‎استاذ نبيل مشجع اهلاوي محترم نفتخر بيه ونستمتع بارائه المحترمه و المحايده ".



وقام عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي للصور بتدشين هشتاج #الحلفاوي_قيمة_اهلاوية وتصدر قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر.