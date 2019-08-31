إسلام الشاطر عن نبيل الحلقاوي من أفضل الشخصيات وبتابع كلامه

ابدي اسلام الشاطر لاعب النادي الاهلي السابق اعجابة بأراء الفنان نبيل الحلفاوي الكروية والسياسية .
وغرد اسلام الشاطر عبر تويتر قائلا "بصراحه من أفضل الشخصيات اللي بحب اتابع كلامه وأرائه ليس في كره القدم فقط ولكن في الحياه عموما ❤️❤️ #الحلفاوي_قيمه_اهلاويه".
ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعية عبر تويتر وجاءت بين "القبطان حبيب الاهلاويه ورمز من رموز النادى ورموز الفن ❤❤" و "استاذ نبيل مشجع اهلاوي محترم نفتخر بيه ونستمتع بارائه المحترمه و المحايده ".
وقام عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي للصور بتدشين هشتاج #الحلفاوي_قيمة_اهلاوية وتصدر قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر.
وغرد اسلام الشاطر عبر تويتر قائلا "بصراحه من أفضل الشخصيات اللي بحب اتابع كلامه وأرائه ليس في كره القدم فقط ولكن في الحياه عموما ❤️❤️ #الحلفاوي_قيمه_اهلاويه".
ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعية عبر تويتر وجاءت بين "القبطان حبيب الاهلاويه ورمز من رموز النادى ورموز الفن ❤❤" و "استاذ نبيل مشجع اهلاوي محترم نفتخر بيه ونستمتع بارائه المحترمه و المحايده ".
وقام عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي للصور بتدشين هشتاج #الحلفاوي_قيمة_اهلاوية وتصدر قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر.