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رياضة

إسلام الشاطر عن نبيل الحلقاوي من أفضل الشخصيات وبتابع كلامه

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:15 ص
اسلام الشاطر
اسلام الشاطر
مصطفى كرم
ابدي اسلام الشاطر لاعب النادي الاهلي السابق اعجابة بأراء الفنان نبيل الحلفاوي الكروية والسياسية .

وغرد اسلام الشاطر عبر تويتر قائلا "‏بصراحه من أفضل الشخصيات اللي بحب اتابع كلامه وأرائه ليس في كره القدم فقط ولكن في الحياه عموما ❤️❤️ ‎#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه".

ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعية عبر تويتر وجاءت بين "‏‎القبطان حبيب الاهلاويه ورمز من رموز النادى ورموز الفن ❤❤" و "‏‎استاذ نبيل مشجع اهلاوي محترم نفتخر بيه ونستمتع بارائه المحترمه و المحايده ".

وقام عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي للصور بتدشين هشتاج #الحلفاوي_قيمة_اهلاوية وتصدر قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر.

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