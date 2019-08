تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور

أحيا النجم تامر حسني حفلا غنائيا ضخما بمشاركة فريق «Gipsy Kings» العالمي وذلك في ختام الحفلات الصيفية بالعلمين الجديدة.



وقدم تامر خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الشهيرة بحضور صناع تلك الأغاني من شعراء وملحنين وموزعين ممن شاركوا في نجاح الأغاني التي تالق بها طوال مشواره الفني منهم محمد رحيم وامير طعيمة وأحمد عادل وكريم الحسيني ومحمد عزوز، حيث شاركوه تقطيع تورتة احتفالا بمرور ١٥ عام علي مشواره الغنائي.



كما قدم تامر حسني أغنية "فهمي رسمي نظمي " بمشاركة محمد رحيم واغنية "come back to me" بمشاركة كريم محسن وكريم الحسيني.



وكان مفاجأة الحفل تقديم تامر لأغنية "بنت الايه" بتوزيع جديد وبمشاركة الفريق العالمي Gipsy Kings الذي أحيا أولى فقرات الحفل.



وحرص تامر علي شكر بعض الفنايين الذين شاركوه مشواره الفني منهم الراحل عزت أبو عوف والمطرب الراحل عامر منيب حيث قدم أغنية بمشاركة ابن شقيقه المطرب الشاب خالد منيب دعما له.



كما صعد سعيد الإمام مدير روتانا علي خشبة المسرح ليعلن الإحتفال بتمديد تعاقد الشركة مع تامر حسني لمدة ٤ أعوام يتم خلالهم إنتاج البومين له.



الحفل من إنتاج ايجيبت كالندر وتنظيم تامر يحي وبمشاركة مصمم المسارح العالمي تامر فوزي وملك اللايت والمؤثرات البصرية الليلة والنهاية وليد الحريري وشاركت بالاستعرضات dancers لمايسة نصر.



كان ضمن الحضور الفنان أكرم حسني والمنتج ايهاب طلعت وحرمه المطربة شيرين وجدي وابنتها والـ dj العالمي ياسر الحريري والخبير السياحي شيرين يسري وابنته الـ dj اميرة يسري وجيجي حرم كابتن ابراهيم حسن ومدربة الأسود أنوسه كوتا حرم محمد رحيم.