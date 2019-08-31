بالمكونات الطبيعية...تطويل وزيادة كثافة الشعر في 3 اشهر

نشرت الاعلامية رضوي الشربيني فيديو عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام تتحدث عن وصفة لتطويل الشعر خلال ٣ أشهر.



وقالت رضوي الشربيني وفقا لدكاترة التغذية والجلدية فإن هناك بعض الاكلات التي تزيد طول الشعر في فترة قصيرة لا تتجاوز ال 3 اشهر، والاكلات هي "بيض وسبانخ وجرجير وسمك وشربة عدس وكبدة والتفاح بقشرة وعسل اسود ".



وكشفت رضوي الشربيني عن طريق اخري لتطويل الشعر من خلال وضع فص توم يوميا علي فروة الرأس ولمدة 10 ايام، وشراء نخاع وصلقة وخلطة بالزبادي ووضعة علي الشعر، ومن خلال خلط زبادي مع العسل ووضعة ك ماسك علي الشعر لترطيبه.



وأوضحت أنه يجب تجنب قدر الإمكان اشعة الشمس والاستشوار فترة الثلاثة أشهر العلاج.