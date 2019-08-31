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رياضة

مانشستر يونايتد يسعى لتجاوز أحزانه على حساب ساوثهامبتون في البريميرليج

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:05 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد السعيد
يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على نظيره ساوثهامبتون، اليوم، السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب سانت ميريز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى مانشستر يونايتد لتجاوز أحزانه في الدروي الإنجليزي بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بينما يطمح ساوثهامبتون في تحقيق نتيجية إيجابية أمام الشياطين الحمر.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز في آخر مباراتين، حيث خسر امام كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، وتعادل أمام وولفرهامبتون بهدف لكل منها في الجولة الثانية منا لدوري الإنجليزي.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المرز الـ 18 بـ 3 قاط.

ويلتقي اليوم ايضا في نفس الجولة ليستر سيتي مع بورنموث، ومانشستر سيتي مع برايتون، ونيوكاسل مع واتفورد، ووست هام مع نوريتش سيتي، وكريستال بالاس مع أستون فيلا، وتشيلسي مع شيفليد يونايتد، وليفربول مع بيرنلي.

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