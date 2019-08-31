انفجارات ورشقات رشاشات ثقيلة في مزارع شبعا

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام، وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق فجر اليوم اكثر من 30 قنبلة مضيئة فوق الخط الحدودي الممتد من الغجر وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا.



ومن جهتها ردت مواقع السماقة والعلم والمرصد بإطلاق رشقات رشاشة ثقيلة بشكل عشوائي.



ولفتت الوكالة إلى أنه تردد في قرى العرقوب دوي سلسلة انفجارات مصدرها داخل مزارع شبعا المحتلة، مشيرة إلى أن عدد الانفجارات تجاوز الـ 12 انفجارا.