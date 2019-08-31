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الموساد يكشف مفاجأة.. أمريكا سبب انفجار القمر الصناعي الإيراني سفير 1

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:38 ص
انفجار قمر إيراني
انفجار قمر إيراني الصناعي سفير 1
سمر صالح
كشف موقع "ديبكا" العبري المخابراتي التابع لجهاز الموساد الإسرائيلي أن الولايات المتحدة الأمريكية مسئولة عن انفجار القمر الصناعي الإيراني من خلال هجمة إلكترونية، وذلك رغم نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تورط واشنطن في الحادث.

وقال "ديبكا" إن ترامب استخدام تعبير "كارثي" في تغريدته أمس، وهو ما يعني أن الحادث نجم عنه ضحايا، مرجحًا أن يكون الرئيس الأمريكي يعرف ما حدث للقمر الصناعي الإيراني "سفير 1".

وأضاف الموقع المخابراتي أن مسارعة ترامب إلى نفي أي تورط لواشنطن في الحادث تحمل في طياتها احتمال وقوع عمل تخريبي من خلال هجمة إلكترونية ومن المرجح أن يكون ترامب يعرف طبيعة وسببب هذا الحادث الكارثي الذي قد يكون تسبب بوقوع ضحايا بمن فيهم من علماء إيرانيين خلال عملية الإطلاق أو بعدها مباشرة.

ولفت الموقع إلى أن واشنطن أعربت عن قلقها أكثر من مرة من أن التكنولوجيا التي تستخدمها إيران في عمليات إطلاق الأقمار الصناعية يمكن أن تساعدها في تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، فيما نفت طهران أن يكون برنامجها الفضائي غطاء لبرنامج صاروخي متطور.

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