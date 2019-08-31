السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم، السبت، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ويستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:



الدروي الإنجليزي:



مانشستر يونايتد - ساوثهامبتون، الواحدة والنصف ظهرا، قناة بي إن سبورت 2.



ليستر سيتي - بورنموث الرابعة عصر، قناة بي إن سبورت 1.



مانشستر سيتي - برايتون، قناة بي إن سبورت 2.



نيوكاسل - واتفورد، الرابعة عصراـ قناة بي إن سبورت 9.



وست هام - نوريتش سيتي، الرابعة عصرا، قناة بي إن سبورت 12.



كريستال بالاس - أستون فيلا، الرابعة عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 7.



تشيلسي - شيفيلد يونايتد، الرابعة عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 11.



ليفربول - بيرنلي، السادسة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.



الدوري الإسباني:



برشلونة - أوساسونا، الخامسة عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 3.



خيتافي - ألافيس، السابعة مساء، عبر قناى بي إن سبورت 3.



ليفانتي - بلد الوليد، السابعة مساء، بعر قناة بي إن سبورت 7.



ريال بيتيس - ليجانيس، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.



الدروي الإيطالي:



ميلان - بريشيا، السادسة مساء، بعر قناة بي غن سبورت 4.



يوفنتوس - نابولي، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.



الدوري الألماني:

بايرن ميونيخ - ماينز، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 5.



فرايبورج - كولن، الثالثة والنصف عصرا.



بايرن ليفركوزن - هوفنهايم، الثالثة والنصف عصرا.



شالكه - هيرتا بيرلين، الثالثة والنصف عصرا.



يونيون بيرلين - بروسيا دورتموند، السادسة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.



الدروي الفرنسي:



ليون - بوردو، الخامسة الونصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.



نانت - مونبيليه، الثامنة مساء، عبر بي إن سبورت 6.



تولوز - أميان، الثامنة مساء، عبر قناة بي غن سبورت 7 ماكس.



أنجيه - ديجون، الثامن مساء، عبر بي إن سبورت 4 ماكس.



أولمبيك - ستاد بريست، الثامنة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6 ماكس.



البطولة العربية:



العهد اللبناني - الاتحاد السعودي، السادسة مساء، عبر قناة بي أبو ظبي الرياضية 1.



المريخ السوداني - الوداد المغربي، الثامنة مساء، عبر قناة ابو ظبي الرياضية 2.