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رياضة

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:28 ص
محمد السعيد
تقام اليوم، السبت، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدروي الإنجليزي:

مانشستر يونايتد - ساوثهامبتون، الواحدة والنصف ظهرا، قناة بي إن سبورت 2.

ليستر سيتي - بورنموث الرابعة عصر، قناة بي إن سبورت 1.

مانشستر سيتي - برايتون، قناة بي إن سبورت 2.

نيوكاسل - واتفورد، الرابعة عصراـ قناة بي إن سبورت 9.

وست هام - نوريتش سيتي، الرابعة عصرا، قناة بي إن سبورت 12.

كريستال بالاس - أستون فيلا، الرابعة عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 7.

تشيلسي - شيفيلد يونايتد، الرابعة عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 11.

ليفربول - بيرنلي، السادسة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.

الدوري الإسباني:

برشلونة - أوساسونا، الخامسة عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 3.

خيتافي - ألافيس، السابعة مساء، عبر قناى بي إن سبورت 3.

ليفانتي - بلد الوليد، السابعة مساء، بعر قناة بي إن سبورت 7.

ريال بيتيس - ليجانيس، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.

الدروي الإيطالي:

ميلان - بريشيا، السادسة مساء، بعر قناة بي غن سبورت 4.

يوفنتوس - نابولي، التاسعة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.

الدوري الألماني:
بايرن ميونيخ - ماينز، الثالثة والنصف عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 5.

فرايبورج - كولن، الثالثة والنصف عصرا.

بايرن ليفركوزن - هوفنهايم، الثالثة والنصف عصرا.

شالكه - هيرتا بيرلين، الثالثة والنصف عصرا.

يونيون بيرلين - بروسيا دورتموند، السادسة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.

الدروي الفرنسي:

ليون - بوردو، الخامسة الونصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.

نانت - مونبيليه، الثامنة مساء، عبر بي إن سبورت 6.

تولوز - أميان، الثامنة مساء، عبر قناة بي غن سبورت 7 ماكس.

أنجيه - ديجون، الثامن مساء، عبر بي إن سبورت 4 ماكس.

أولمبيك - ستاد بريست، الثامنة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6 ماكس.

البطولة العربية:

العهد اللبناني - الاتحاد السعودي، السادسة مساء، عبر قناة بي أبو ظبي الرياضية 1.

المريخ السوداني - الوداد المغربي، الثامنة مساء، عبر قناة ابو ظبي الرياضية 2.

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