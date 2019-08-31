موعد مباراة ليفربول محمد صلاح أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يحل فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره بيرنلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدروي الإنجليزي.



موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدروي الإنجليزي والقناة الناقلة:



وتقام مباراة ليفربول وبيرنلي في تمام السادسة والنصف مساء، غدا السبت، عبر قناة بي إن سبورت 2.



ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواصلة انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز في لقاء اليوم، بينما يطمح بيرنلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريدز.



ليفربول في الدوري الإنجليزي



وحقق ليفربول العلامة الكاملة في الثلاث مباريات السابقة، حيث فاز على نوريتش سيتي، وساوثهامبتون وآرسنال.



وكان محمد صلاح تألق مع ليفربول في المباراة الماضية أمام آرسنال، حيث سجل هدفين في فوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ترتيب ليفربول وبيرنلي في جدول الدوري الإنجليزي:



يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بيرنلي السادس بـ 4 نقاط.



تشكيل ليفربول المتوقع:



حراسة المرمى : أدريان



خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - ارنولد.



خط الوسط: هندرسون - فابينيو - فينالدوم.



خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.