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بدء الجلسة الثالثة لمحاكمة البشير

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:38 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
بدأت اليوم السبت، الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر حسن البشير، في تهم تتعلق بالفساد المالي.

وهذه المرة الثالثة التي يمثل فيها البشير أمام القضاء في سلسلة من المحاكمات.

ويحاكم البشير في القضية المعروفة بالفساد الكبير والتي تتعلق بشأن بالأموال التي عثر عليها في مقر إقامته، والتحقيق في تلقيه مساعدات تقدر بملايين الدولارات.

وكان عضو هيئة الدفاع عن الرئي المعزول، أحمد إبراهيم الطاهر، قد أعلن تقديم طلب للمحكمة لإطلاق سراحه بالضمانة المالية.

وعثر فريق من القوات المسلحة السودانية، عقب مداهمة مقر إقامة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، على أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

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