قرع العسل بالبشاميل الطبق اللذيذ الذي يوجد بداخله عدد لا نهائي من الفوائد، كما أنه يعتبر من الأطباق المشهورة بقوة على السفرة المصرية ضمن قائمة الحلويات، فتكلفته تناسب الجميع وتحضيره لا يتطلب الكثير من الوقت فقط عدة خطوات لتنفيذه بكل سهولة، إليك طريقة عمل قرع العسل بالشاميل.





الوصفة الأولى: قرع العسل بالبشاميل

مقادير قرع العسل بالبشاميل:

- ثمرة متوسطة من قرع العسل.

- ½ كوب زبيب ذهبي.

- ½ كوب جوز هند مبشور.

- ملعقة صغيرة قرفة المطحونة.

- كوب لوز مقشر.

- ½ كوب لبن.

- 2 ملعقة كبيرة دقيق أو نشا.

- 200 جرام سكر.

- ½ ملعقة صغيرة فانيليا.



طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل

- نقوم بتقطيع القرع أرباع أجزاء ثم نزيل البذور والقشرة الخارجية.

- بعد ذلك نفرم القرع ونضعه في وعاء على النار بدرجة متوسطة، ونتركه حتى ينضج ويصبح أكثر ليونة مع استمرار التقليب حتى لا يلتصق بقاع الإناء.

- نستمر في التقليب حتى يصبح القرع طريًا ومن ثم نرفعه من على النار ونصفيه من السوائل الزائدة.

- ثم نضيف السكر ونقلبه حتى يذوب تمامًا، ونتركه حتى يبرد.

- فيما بعد نخلط جوز الهند مع الزبيب واللوز والقرفة في طبق صغير.

- على الجانب الآخر نمزج الدقيق مع اللبن البارد في وعاء على نار متوسطة الحرارة ونستمر في التقليب ثم نضيف الفانيليا، حتى يصبح المزيج سائل ثقيل وهو البشاميل.

- ندهن صينية بالزيت ونضع فيه نصف كمية القرع ثم طبقة المكسرات وهي اللوز والقرفة والزبيب، ثم الطبقة الأخيرة وهي ما تبقى من القرع المطبوخ.

- أخيرًا نغطي الصينية بصوص البشاميل ثم نضعها بالفرن على درجة حرارة 220 ونتركها لمدة ربع ساعة .



- نخرج القرع العسل من ونقدمه ساخنًا مع العسل والمكسرات على الوجه.



الوصفة الثانية: طريقة عمل قرع عسل بالبشاميل

مقادير طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل:

- كيلو ونصف قرع عسل

- 2 ملعقة كبيرة زبدة

- 2 ملعقة كبيرة دقيق

- كوب سكر

- ¼ ملعقة فانيليا

- كوب حليب

- جوز هند

- ½ ملعقة صغيرة قرفة

- زبيب



طريقة عمل قرع العسل بالبشاميل:

- نقشر القرع ونقطعه ثم نضعه في إناء على النار ونضيف إليه مقدار السكر، نتركه لمدة نصف ساعة على نار هادئة.

- في مقلاة نضع مقدار الزبدة والدقيق ونقلبهم سويًا حتى يصبح الخليط متجانس، ثم نضع اللبن والماء ونستمر في التقليب بالمضرب الكهربائي، ثم نضيف الفانيليا ونكمل عملية التقليب.

- بعد دخول القرع في السوى نقوم بهرسه ونضيف عليه القرفة.

- في طاجن حراري نسكب القرع العسل ثم نضع رشة جوز هند ومكسرات وزبيب، وأخيرًا نضع البشاميل ونفرده.

- وندخله الفرن لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة.

- نخرج الطاجن ونقدم القرع العسل ساخنًا.