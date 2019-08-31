الرطوبة ترتفع والحرارة تستقر.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تشهد درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة، استقرارا نسبيا في معدلاتها لتتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة على الوجه البحري والقاهرة، بينما يظل هناك ارتفاع طفيف في نسب الرطوبة على البلاد مما يتسبب في زيادة الشعور بحرارة الطقس.



وتستمر الأحوال الجوية، معتدلة على شمال البلاد، وحارة رطبة على الجنوب حتى منتصف سبتمبر المقبل، الذي يبدأ في الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة والرطوبة معًا، حسبما أكد الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد، الأحد، معتدلا على السواحل الشمالية حارا رطبا على الوجه البحري والقاهرة حارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف ومترين والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





