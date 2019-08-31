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فن

ابن الوز عوام.. أحدث ظهور لابنة عفاف راضي.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:29 م
عفاف راضى وابنتها
عفاف راضى وابنتها
القسم الميدانى
نشرت الإعلامية بوسى شلبى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو لابنة عفاف راضي وهي تغني.

وعلقت بوسي شلبي على مقطع الفيديو قائلة: "بنت عفاف راضي، هذا الشبل من ذاك الأسد، ابن الوز عوام".

وكانت آخر أعمال الفنانة عفاف راضى الفنية أغنية تحمل اسم "سنة حلوة" من كلمات نادر عبد الله وألحان خالد عز.



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