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وزير الاتصالات السعودى: هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي ستساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:34 م
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
نادر سمير:
أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودى المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن الأمر الملكي بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سيعزز من مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في المملكة وسيسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطوير كفاءة الأداء على المستويين الحكومي والخاص من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وقال عبدالله بن عامر السواحة: "إن الأمر الملكي بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي برئاسة ولي العهد دلالة واضحة على أن المملكة عازمة على تطوير الحاضر الرقمي وبناء مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي والابتكار، الأمر الذي يعزز من مسيرة المملكة ورسم مستقبلها نحو الريادة في مجال التقنية والابتكار" .

وأوضح المهندس السواحه أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تعزيز مستويات الأداء والإنتاجية ودعم اتخاذ القرار في كافة القطاعات، مما يجعل الخدمات المُقدمة للمواطنين أكثر ابتكارًا، ويفتح مجالات عدة لتحفيز ريادة الأعمال ودعم الشباب.

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