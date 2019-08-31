وزير الاتصالات السعودى: هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي ستساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودى المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن الأمر الملكي بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سيعزز من مسيرة الابتكار والتحول الرقمي في المملكة وسيسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطوير كفاءة الأداء على المستويين الحكومي والخاص من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.





وقال عبدالله بن عامر السواحة: "إن الأمر الملكي بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي برئاسة ولي العهد دلالة واضحة على أن المملكة عازمة على تطوير الحاضر الرقمي وبناء مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي والابتكار، الأمر الذي يعزز من مسيرة المملكة ورسم مستقبلها نحو الريادة في مجال التقنية والابتكار" .



