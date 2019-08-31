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فن

تعدت 80 مليون جنيه.. إيرادات قياسية لـ أولاد رزق 2

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:06 م
ولاد رزق 2
ولاد رزق 2
آيه عاطف
بلغ إجمالي إيرادات فيلم «أولاد رزق 2» حتى الآن إلى 82.5 مليون جنيه وذلك منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك، وهو ما يعد رقما قياسيًا ونجاحا كبيرا للفيلم. 

تدور أحداث فيلم ولاد رزق 2 بعد مرور 3 سنوات على انتهاء أحداث الجزء الأول، إذ يحاول الأشقاء الأربعة الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن السرقة والجريمة، لكن حدثا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين. 

يشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق 2»، كلًا من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، إياد نصار، وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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