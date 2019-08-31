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رياضة

كريستيانو رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لموقعة نابولي بالدوري الإيطالي

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:40 م
فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس
محمد السعيد
أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة نابولي، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي.

وشهدت قائمة يوفنتوس غياب كلا من جيورجيو كيلليني وآرون رامسي للإصابة.

وجائت قائمة يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى المرمى: تشيزني - بوفون - بنسوليو.

خط الدفاع: دي تشيلو - ماتياس دي ليخت - بونوتشي - ساندرو - روجاني - دانييلو - ديميرل.

خط الوسط: سامي خضيرة - بيانيتش - بنتانكور - أدريان رابيو - ماتويدي - إيمري تشان.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - كوستا - كوادرادو- ماربو ماندزوكيتش - برنارديسكي- هيجواين.

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