تجمع بين الحشمة والأناقة.. نوال الكويتية ملهمة الموضة للسيدات العرب

تألقت الفنانة نوال الكويتية، أمس، الجمعة، خلال إحيائها حفل مدينة السودة في المملكة العربية السعودية، ومن المعروف أن نوال الكويتية من النجمات التي تعتمد على ملابس أنيقة ومحتشمة تجعلها أولى الفنانات التي يتابعها الكثير.



وتعتمد نوال الكويتية، في ظهورها على فساتين وملابس بأكمام، كما أنها تعتمد على الشياكة في ملابسها وتعتمد على الأقمشة القيمة التي تعطي رقي لتصميمات ملابسها، ومن أبرز فساتين نوال الكويتية التي نالت إعجاب المتابعين على إنستجرام "الفستان الكحلي الطويل الذي جعلته مختلفا من خلال حزام على الخصر".



كما ظهرت نوال، في حفل دار الأوبرا السلطانية بعمان بفستان اسود طويل بأكمام من التول الأسود الذي نال إعجاب الجمهور العماني وتم تداول صور الفستان بشكل كبير على السوشيال ميديا.



وفي مارس الماضي، تألقت نوال بفستان يشبه القفطان المطرز باللون الأزرق الفاتح في ختام بطولة فزاع لليوله الميدان.



وكان فستان العيد القومي بالكويت هو أفضل إطلالات نوال، حيث إنها اعتمدت على فستان باللون البينك بأكمام الوردة.