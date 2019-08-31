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رياضة

الدوري الانجليزي ... دي بروين يسجل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في شباك برايتون .. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:16 م
دي بروين
دي بروين
عبدالله هشام
تقدم فريق مانشستر سيتي على منافسه برايتون، بهدف في الدقيقة الثانية في المباراة المقامة حاليا على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل كيفين دي بروين الهدف الاول لمانشستر سيتي في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء .

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة بينما يحتل برايتون المركز الثامن برصيد أربع نقاط في جدول البريميرليج .

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