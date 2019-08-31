تعرف على موعد بدء مسلسل نصيبى وقسمتك 3

نشرت الفنانة هنا شيحة عبر خاصية STORY إنستجرام البوستر الدعائى لحكاية "اتفضلوا فى الصالون" من مسلسل نصيبى وقسمتك 3 والذى يتم عرضه يوم الأحد القادم فى تمام 9 مساء على قناة MBC4.



ويشاركها البطولة المطرب هانى عادى والفنان فراس السعيد.



يذكر أن هنا شيحة حققت نجاحا كبيرا فى الجزء الثانى من مسلسل نصيبى؛ حيث شاركت بـ"حكاية رحمة" من مسلسل نصيبى وشاركها البطولة زوجها السابق الفنان أحمد فلوكس، وكانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "الديزل" بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري.