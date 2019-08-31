ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد بدء مسلسل نصيبى وقسمتك 3

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:20 م
صدى البلد
شروق حمدى
نشرت الفنانة هنا شيحة عبر خاصية STORY إنستجرام البوستر الدعائى لحكاية "اتفضلوا فى الصالون" من مسلسل نصيبى وقسمتك 3 والذى يتم عرضه يوم الأحد القادم فى تمام 9 مساء على قناة MBC4.

ويشاركها البطولة المطرب هانى عادى والفنان فراس السعيد.

يذكر أن هنا شيحة حققت نجاحا كبيرا فى الجزء الثانى من مسلسل نصيبى؛ حيث شاركت بـ"حكاية رحمة" من مسلسل نصيبى وشاركها البطولة زوجها السابق الفنان أحمد فلوكس، وكانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "الديزل" بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري.

ترشيحاتنا

ابعت نفقة بنتك الاول.. ماذا قالت طليقة احمد الشيخ بعد إعلان خطوبته ؟

بعد تعيين رينيه فايلر مدربا للأهلي.. محسن صالح: مانويل جوزيه ميتعوضش

اقتياد مهتز نفسيا طعن أمين شرطة بالزمالك لقسم قصر النيل ..صور

فيديوجراف| مفاجأة حول صحة قصة العنكبوت واليمامة في الهجرة النبوية

رينيه فايلر ينافس مراد ياكين على عرش لاسارتى فى الاهلى

بعد صورة الحضن.. عضو فرقة كايروكي يرد على خطبته من أمينة خليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الاوف شولدر في السيارة.. هيدي كرم بإطلالة جديدة.. والجمهور: سكره

فوق الركبة.. هنا شيحة تظهر بـ فستان ستان في إطلالة جذابة

جامب سوت مكشوف الصدر.. نجوى كرم بإطلالة مثيرة.. والجمهور: شو هالجمال