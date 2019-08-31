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ديني

الإفتاء توضح حكم وقوع الطلاق أثناء المشاجرة بين الزوجين

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:26 م
الإفتاء توضح حكم
الإفتاء توضح حكم ووقوع الطلاق أثناء المشاجرة بين الزوجين
القسم الديني 2
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الديار المصرية، إن الحلف بالطلاق أثناء المشاجرة أو وقوع الخلافات الزوجية جائز مع كراهته لأن الطلاق أبغض الحلال عند الله.

وأضاف عاشور في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز الحلف بالطلاق أثناء المشاجرة؟ أن وقوع الطلاق من عدمه في هذه الحالة لابد فيه من الرجوع إلى دار الإفتاء أو لجنة الفتوى بالأزهر، لافتًا إلى أن الرجوع للجنة الفتوى أمر ضروري ؛ حيث يسمع من الزوج والزوجة ما حدث بالتفصيل ثم يصدر المفتي حكمه بناءً عليه.

كانت دار الإفتاء المصرية قد أوضحت، أنه فيما يخص التلفظ بـ"علي الطلاق" لا يكون هذا اللفظ من الصيغ التي يقع بها الطلاق أصلا؛ وذلك لأن الشرط إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى ما يعبر به عنها.

وأضافت، أنه لا بد من إضافة صيغة الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز، كما أنه لا بد في مثل هذه الصيغ مثل: "علي الطلاق" أو "الطلاق يلزمني" من ذكر المحلوف عليه كأن يقول: "الطلاق يلزمني ما أفعل كذا"، أو "علي الطلاق لا أفعل كذا".

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