الدوري الإنجليزي .. شيفيلد يونايتد يقلص الفارق أمام تشيلسي 2/1 .. فيديو

أحرز كالوم روبينسون الهدف الأول لفريقه شيفيلد يونايتد فى شباك تشيلسي ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب ستامفورد بريدج فى الجولة الرابعة ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء هدف شيفليد يونايتد فى الدقيقة 46 عن طريق روبينسون من تسديدة قوية بعد تلقيه عرضية متقنه من زميله داخل منطقة الجزاء ، ليقلص الفارق .



وافتتح تشيلسي التهديف في الدقيقة 19 عن طريق تامي أبراهام من رأسية ليتصدي لها حارس مرمي شيفليد وتردت مرة أخري له فيسددها بقوة لتسكن الشباك ، معلنا ، الهدف الاول لفريقه .



وأضاف تشيلسي الهدف الثاني فى الدقيقة 43 عن طريق تامي أبراهام بعد أستغلاله خطأ فادح من دفاع شيفليد بإسترجاع الكرة لحارس المرمي ويسددها بقوة فتسكن الشباك ، معلنا الهدف الثاني لتشيلسي .



ويحتل فريق تشيلسي فى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط ، بينما جاء شيفليد يونايتد فى المركز التاسع برصيد 4 نقاط .

