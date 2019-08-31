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رياضة

الدوري الإنجليزي .. شيفيلد يونايتد يقلص الفارق أمام تشيلسي 2/1 .. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:35 م
كالوم روبينسون
كالوم روبينسون
حسن العمدة
أحرز كالوم روبينسون الهدف الأول لفريقه شيفيلد يونايتد فى شباك تشيلسي ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب ستامفورد بريدج فى الجولة الرابعة ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف شيفليد يونايتد فى الدقيقة 46 عن طريق روبينسون من تسديدة قوية بعد تلقيه عرضية متقنه من زميله داخل منطقة الجزاء ، ليقلص الفارق .

وافتتح تشيلسي التهديف في الدقيقة 19 عن طريق تامي أبراهام من رأسية ليتصدي لها حارس مرمي شيفليد وتردت مرة أخري له فيسددها بقوة لتسكن الشباك ، معلنا ، الهدف الاول لفريقه .

وأضاف تشيلسي الهدف الثاني فى الدقيقة 43 عن طريق تامي أبراهام بعد أستغلاله خطأ فادح من دفاع شيفليد بإسترجاع الكرة لحارس المرمي ويسددها بقوة فتسكن الشباك ، معلنا الهدف الثاني لتشيلسي .

ويحتل فريق تشيلسي فى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط ، بينما جاء شيفليد يونايتد فى المركز التاسع برصيد 4 نقاط .

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