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رياضة

طرد تريزيجيه.. أستون فيلا يخسر أمام كريستال بالاس 0-1.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:07 م
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه لحظة خروجه من ملعب المباراة
إسماعيل محمود
حقق فريق كريستال بالاس ، فوزًا شاقًا على حساب فريق أستون فيلا بهدف نظيف ، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

شهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين الفريقين، وحصل المصري محمود حسن تريزيجيه على إنذار في الدقيقة 44 ، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني ، عرقل تريزيجيه ، الإيفواري ويلفريد زاها ، لينال الإنذار الثاني ، ويطرد من المباراة في الدقيقة 54 ، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

وفي الدقيقة 73 ، أحرز الغاني أندريه أيو هدف المباراة الوحيد ، ليحقق لفريقه الإنتصار الثاني في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي كريستال بالاس للنقطة السابعة في المركز الرابع ، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.

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