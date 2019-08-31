طرد تريزيجيه.. أستون فيلا يخسر أمام كريستال بالاس 0-1.. فيديو

حقق فريق كريستال بالاس ، فوزًا شاقًا على حساب فريق أستون فيلا بهدف نظيف ، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.



شهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين الفريقين، وحصل المصري محمود حسن تريزيجيه على إنذار في الدقيقة 44 ، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.



وفي الشوط الثاني ، عرقل تريزيجيه ، الإيفواري ويلفريد زاها ، لينال الإنذار الثاني ، ويطرد من المباراة في الدقيقة 54 ، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.



وفي الدقيقة 73 ، أحرز الغاني أندريه أيو هدف المباراة الوحيد ، ليحقق لفريقه الإنتصار الثاني في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي كريستال بالاس للنقطة السابعة في المركز الرابع ، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.