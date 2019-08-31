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رياضة

الشوط الأول.. ليفربول يحطم دفاعات بيرنلي بهدفي أرنولد وماني.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:26 م
لاعبو ليفربول يحتفلون
لاعبو ليفربول يحتفلون بالهدف الأول
إسماعيل محمود
أنهى فريق ليفربول الشوط الأول من مباراته مع مضيفه نادي بيرنلي، بالتقدم بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وشهدت بدايات الشوط الأول سيطرة متبادلة بين الفريقين ، وكان كريس وود قريبًا من هز شباك الريدز في الدقيقة الثالثة، وقام بمراوغة فان دايك ، وسدد الكرة ، لكن الإسباني أدريان حارس مرمى ليفربول تصدى لها ببراعة.

وكان المصري محمد صلاح قريبًا من التسجيل في الدقيقة الرابعة لصالح فريقه ليفربول ، حينما ارتطمت تسديده بالقائم الأيسر لبوبي حارس بيرنلي .

وكان صلاح قريبًا من التسجيل مرة أخرى في الدقيقة الحادية والعشرين ، عندما انفرد ببوبي ، لكن الحارس الإنجليزي تصدى للكرة لترتد لصلاح وترتطم في قدمه ، وتخرج خارج أرض الملعب.

وفي الدقيقة 33 ، أحرز أرنولد هدف التقدم للريدز حين مرر هندرسون الكرة لأرنولد الذي قام بإرسال كرة عرضية ، لم يلتفت لها بوبي حارس مرمى بيرنلي ، لتسكن شباكه ، وتعلن عن هدف التقدم لليفربول.


وبعدها بأربع دقائق أضاف ماني الهدف الثاني لليفربول بعدما مرر روبيرتو فيرمينو الكرة ، لينفرد ببوبي حارس مرمى بيرنلي ، ويضعها على يساره ، مضاعفًا النتيجة لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 9 نقاط ، وذلك بعد فوز مانشستر سيتي اليوم على نظيره برايتون برباعية نظيفة اليوم.

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