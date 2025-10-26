قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

آمال ماهر وبهاء سلطان يحييان حفلا غنائيا في قصر القبة 28 نوفمبر

أحمد إبراهيم

تستعد الفنانة آمال ماهر، لإحياء حفل غنائي مع الفنان بهاء سلطان، في قصر القبة، يوم 28 نوفمبر المقبل، ضمن سلسلة الحفلات الشتوية. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل آمال ماهر وبهاء سلطان، في قصر القبة، عن توافر التذاكر للحجز الإلكتروني للجمهور عبر الموقع المخصص لذلك. 

أغاني آمال ماهر

في شهر يوليو الماضي، أطلقت النجمة آمال ماهر ألبومها الجديد، الذي يحمل إسم "حاجة غير" على منصات اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعى.

ويحتوي ألبوم "حاجة غير" للنجمة آمال ماهر، على 10 أغنيات، كتب منها الشاعر نادر عبد الله 6 أغانى مستحوذا على النصيب الأكبر في الألبوم، ومن ضمن أغانى الألبوم: أغنية "حاجة غير" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" من كلمات نادر عبد الله ، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

أغاني بهاء سلطان

في أبريل الماضي، طرح الفنان بهاء سلطان ألبومه الجديد"رسيني"، والذي تعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ويضم 5 أغاني أبرزهم: «اترموا، بنشوف فلان، الطيبين». 

وكان طرح المطرب بهاء سلطان ميني ألبوم صغير بعنوان "كأنك مسكن" ويتضمن 3 أغاني منهم “كأنك مسكن”، و«حن عليا»، و«أنت طيب».

أغنية «كإنك مسكن» من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.

وأغنية «حن عليا» من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبدالمنعم.

وأغنية «أنت طيب» من كلمات هاني عبدالكريم، ألحان أحمد محي، توزيع يحيى يوسف.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب المزاج عناب لـ الفنان بهاء سلطان، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

آمال ماهر الفنانة آمال ماهر بهاء سلطان الفنان بهاء سلطان أغاني آمال ماهر أغاني بهاء سلطان

