ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على مصير صحفيي الصحف الورقية بعد تطبيق نظام الرقمنة.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:51 م
كرم جبر
كرم جبر
هاني حسين
قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الدولة تسير نحو التحول الرقمي ونحن نعمل على تحويل الصحف الورقية إلى نظام الرقمنة، الذي يعتبر نظاماً متكاملاً يضم كل وسائل النشر المتعددة ويساعد على تدعيم الصحافة الورقية وتوسيع انتشارها وتوفر عائدًا.

وأضاف كرم جبر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أننا نعمل على وضع نظام للإعلانات الرقمية داخل الصحف، ويتعرف هذا النظام على الميزة النسبية في كل مؤسسة ويضخمها ويعظم دورها ويقدّمها للرأي العام بطريقة جديدة.

وتابع كرم جبر: "هذا النظام ليس إنهاء للصحف الورقية ولكنه تدعيم لدورها والبحث عن موارد جديدة، ولا استغناء عن عمالة، ونحن نتحرك في إطار تحديث الدولة المصرية على نفسها ونحن نسير على نفس النهج في الصحف الورقية".

وأكمل كرم جبر: "برامج تدريبية للصحفيين على نظام الرقمنة، وسيتم توفير 10 برامج تدريبية لتدريب الجميع على هذا النظام".

واستطرد كرم جبر: "لن يتأثر صحفيو الصحف الورقية سلبًا من نظام الرقمنة وهذا هو المستقبل، ونحن نعمل على تطوير المحتوى المتميز للصحافة الورقية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطوير المحتوى وتوحيد رفع أسعار الصحف.. ننشر تفاصيل اجتماع الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة

كرم جبر لـ صدى البلد: هذه حقيقة غلق المواقع الإلكترونية

بعد صدور اللائحة التنفيذية للهيئة الوطنية للصحافة.. كرم جبر: إجراءات تتخذ لأول مرة فى تاريخ الصحافة.. وهذه هى حقيقة غلق المواقع الإلكترونية وتعيين الصحفيين الإلكترونيين

ترشيحاتنا

وفاء وتقدير.. حراس الاهلى يكرمون طارق سليمان بعد رحيله عن الجهاز الفني

الـ 100 الأولى فى تاريخ السينما.. الفيل الأزرق 2 يحقق 92 مليون جنيه

بدأ مشواره صدفة.. شاهد | لمسات رينيه فايلر مع الأندية الأوروبية قبل تولي مهمة الاهلى

تعرف على أول الراحلين عن الأهلي بعد تولي رينيه فايلر تدريب الفريق

تعرف على مصير صحفيي الصحف الورقية بعد تطبيق نظام الرقمنة.. فيديو

سائح يسيقظ على مشهد مرعب عبر نافذته .. شاهد ماذا حدث .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسام راضي يستعرض صور استقبال أمير الكويت للرئيس السيسي

جبل الشام.. اللبنانية تانيا قسيس تتألق في القلعة .. صور

مي سليم بإطلالة مكشوفة البطن .. والجمهور: اختيار سيئ جدا