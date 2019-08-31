تعرف على مصير صحفيي الصحف الورقية بعد تطبيق نظام الرقمنة.. فيديو

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الدولة تسير نحو التحول الرقمي ونحن نعمل على تحويل الصحف الورقية إلى نظام الرقمنة، الذي يعتبر نظاماً متكاملاً يضم كل وسائل النشر المتعددة ويساعد على تدعيم الصحافة الورقية وتوسيع انتشارها وتوفر عائدًا.





وأضاف كرم جبر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أننا نعمل على وضع نظام للإعلانات الرقمية داخل الصحف، ويتعرف هذا النظام على الميزة النسبية في كل مؤسسة ويضخمها ويعظم دورها ويقدّمها للرأي العام بطريقة جديدة.





وتابع كرم جبر: "هذا النظام ليس إنهاء للصحف الورقية ولكنه تدعيم لدورها والبحث عن موارد جديدة، ولا استغناء عن عمالة، ونحن نتحرك في إطار تحديث الدولة المصرية على نفسها ونحن نسير على نفس النهج في الصحف الورقية".





وأكمل كرم جبر: "برامج تدريبية للصحفيين على نظام الرقمنة، وسيتم توفير 10 برامج تدريبية لتدريب الجميع على هذا النظام".



