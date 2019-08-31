محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد السيد البدوي

شهد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية احتفالية محافظة الغربية ومديرية أوقاف الغربية بالعام الهجري الجديد 1441 هـ نائبًا عن رئيس الجمهورية للاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.





أقيم الاحتفال بمسجد سيدى أحمد البدوى بمدينة طنطا بحضور اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية وحامد هبيلة السكرتير العام للمحافظة والشيخ صبري عبادة وكيل وزارة أوقاف الغربية ولفيف من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية وعدد من أعضاء مجلس النواب.





تضمن الإحتفال تلاوة مباركة من آيات القرآن الكريم للشيخ سامى شاهين ثم كلمه الدكتور سيد رجب قزامل عميد كلية الشريعة الأسبق بجامعة الأزهر الشريف تناول فيها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة والتي من أبرزها حسن الأخذ بالأسباب وتعظيم قيم الولاء والحنين للوطن والصبر والجهاد وتحمل المشاق من أجل تحقيق الأهداف السامية وأن المعنى العام والأشمل للهجرة هو هجر الذنوب والمعاصي إلى الأعمال الصالحة والطاعات والأخذ باليقين أن النصر للإسلام.





واختتم الاحتفال بفاصل من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية إحتفالًا بهذه المناسبة المباركة.



