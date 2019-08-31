ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار جسر في باكستان خلال حفل زفاف ومقتل 24 شخصا

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:08 م
انهيار جسر في باكستان
انهيار جسر في باكستان
أحمد محرم
أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن 24 شخصا لقوا مصرعهم في حادث سقوط سيارة في نهر بعد انهيار جسر. وكانت السيارة تشارك في حفل زفاف في منطقة كوهستان العليا.

ونقلت القناة عن إحسان الله حق رئيس الدفاع المدني في المنطقة قوله: "غرق جميع ركاب السيارة وعددهم 24 شخصا، من عائلة واحدة، عندما انهار الجسر وسقطت السيارة التي تقلهم في النهر". وأشار إلى أن الحادث وقع مساء أمس الجمعة.

ووقع الحادث في منطقة جبلية وعرة جدا، وخلاله سقطت سيارة بيك آب تقل 31 شخصا، في الوادي بعد تحطم جسر خشبي تحتها، لتتناثر بعد ذلك الجثث في مياه النهر.

ويعود سبب الحادث، إلى الحالة الفنية المتدهورة للجسر، الذي لم يتحمل ثقل السيارة المكتظة بالركاب.

وباشرت الشرطة بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وجمع الجثث من النهر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في 6 ثوانٍ.. تفجير جسر إيطالي بعد تسببه في مصرع 48 شخصًا.. فيديو

للمرة الأولى فيديو انهيار جسر جنوى الذي تسبب في مقتل 43 شخصا

شاهد.. انهيار أرضي يدفن سيارة بركابها في منطقة جبلية بالمغرب

ترشيحاتنا

مفاجأة.. بدلا من تخفيضها.. التجار يرفعون أسعار السيارات 2020

الـ 100 الأولى فى تاريخ السينما.. الفيل الأزرق 2 يحقق 92 مليون جنيه

انخفاض أسعار سيارة هيونداي توسان 2019

بسام راضي يستعرض مراسم استقبال أمير الكويت للرئيس السيسي.. صور

فوق الركبة.. هنا شيحة تظهر بـ فستان ستان في إطلالة جذابة

بعد خطوبتها لـ ماجد الشرقاوى.. شاهد.. أجمل إطلالات الفنانة ولاء الشريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور

بعدسة ابنها.. جلسة تصوير جديدة لياسمين رئيس