انهيار جسر في باكستان خلال حفل زفاف ومقتل 24 شخصا

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن 24 شخصا لقوا مصرعهم في حادث سقوط سيارة في نهر بعد انهيار جسر. وكانت السيارة تشارك في حفل زفاف في منطقة كوهستان العليا.



ونقلت القناة عن إحسان الله حق رئيس الدفاع المدني في المنطقة قوله: "غرق جميع ركاب السيارة وعددهم 24 شخصا، من عائلة واحدة، عندما انهار الجسر وسقطت السيارة التي تقلهم في النهر". وأشار إلى أن الحادث وقع مساء أمس الجمعة.



ووقع الحادث في منطقة جبلية وعرة جدا، وخلاله سقطت سيارة بيك آب تقل 31 شخصا، في الوادي بعد تحطم جسر خشبي تحتها، لتتناثر بعد ذلك الجثث في مياه النهر.



ويعود سبب الحادث، إلى الحالة الفنية المتدهورة للجسر، الذي لم يتحمل ثقل السيارة المكتظة بالركاب.



وباشرت الشرطة بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، وجمع الجثث من النهر.