ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استمرار التعديلات المرورية على طريق السويس الصحراوي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 07:42 ص
طريق السويس الصحراوي
طريق السويس الصحراوي
أحمد مهدي
تابعت الإدارة العامة للمرور الخدمات المعنية اللازمة بطريق السويس الصحراوي، في إطار أعمال التطوير والتوسعة.

وأفادت الادارة في بيان لها، بأن الأعمال بدأت من الجمعة الماضي 30 أغسطس فى المنطقة من الكيلو 29 حتى الكيلو 54 "من جهة القاهرة".

ووضعت الجهات المنفذة العلامات الإرشادية وتوفير الإضاءة الكافية والتجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية ومنعًا من حدوث أى تكدسات.

تم التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء فى تنفيذ الأعمال إعتبارًا من الساعة 8 صباح اليوم الجمعة لمدة ثلاثة أشهر (قابلة للتجديد)، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق القادم من السويس إتجاه القاهرة (من أسفل الطريق الدائرى الإقليمى) وتحويل الحركة المرورية للاتجاه الآخر مع تسيير الحركة المرورية للاتجاهين فى الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه السويس من خلال وضع فاصل حركة بطول التحويلة المرورية (بواقع 2,5 حارة مرورية لكل إتجاه) وعقب الانتهاء من هذا الاتجاه سيتم البدء فى الاتجاه الآخر القادم من القاهرة اتجاه السويس مع تحويل الحركة المرورية للاتجاه الآخر الذى تم الانتهاء من تنفيذه .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إغلاق جزئي لـ طريق السويس الصحراوي لمدة 3 أشهر تبدأ من الغد

الداخلية في يوم.. ضبط 6 آلاف قطعة أدوات كهربائية مهربة جمركيا بالأزبكية.. مصادرة 220 قطعة سلاح ناري فى حملات أمنية بالمحافظات.. وتحريز 10 أطنان سلع غذائية فاسدة بمصنع بالقليوبية

لمدة 3 أشهر.. تعديلات مرورية على طريق السويس الصحراوي بسبب التطوير

ترشيحاتنا

مسلح يطلق النار على الشرطة السعودية برشاش من نافذة منزله.. فيديو

مفاجأة .. كيف تحول الأهلي من التعاقد مع سباليتي إلى فايلر

لن تتخيل.. ماذا قالت نانسي عجرم عن مصر والمصريين.. فيديو

مبرر مهم لكن مش سر .. نانسي عجرم تكشف سبب بعدها عن التمثيل.. فيديو

فرامل الـ ABS.. خليها تصدي تكشف عن كارثة تسببت في حادث سيارة عمرو زكي.. فيديو

حار ورطب برياح نشطة وشبورة حسب موقعك.. تعرف على طقس اليوم ودرجات الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى بوركهارد تبهر جمهور مهرجان القلعة .. صور

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

محمد حسن يحيى حفلاً في مهرجان القلعة.. صور