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مصرع سائق وإصابة 3 عمال في انقلاب نقل على الطريق الصحراوي بسوهاج

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 08:53 ص
مصرع سائق وإصابة
مصرع سائق وإصابة 3 عمال
خالد رياض
استقبل مستشفى سوهاج الجامعي سائق جثة هامدة، كما استقبل مستشفى سوهاج العام 3 عمال مصابين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل علي الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد أثناء سير سيارة "ربع نقل" قيادة "وليد.ص.ث" 37 عامًا سائق ويقيم دائرة أسيوط اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر مما أدى لانقلابها علي جانب الطريق. 

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة، وإصابة كل من "محمد.ي.م" 18 عامًا، "حمدي..م.م" 15 عاما، و"مصطفي.ر.ا" 14 عامًا وجميعهم "عمال يومية" ويقيمون دائرة أسيوط "من مستقلي السيارة بصندوقها الخلفي" باشتباه كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق.

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