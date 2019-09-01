تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 1- 9 - 2019.. فيديو

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 1-9- 2019، في البنوك المصرية، استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.63 جنيه للشراء مقابل 16.53 جنيه للبيع، وسنستعرض فيما يلي سعر الدولار اليوم، الأحد 1-9- 2019.



أسعار الدولار اليوم



واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 1-9 – 2019، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأجنبية



وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 16.63 جنيه، وشراء 16.53 جنيه.

اليورو: بيع 18.53 جنيه، وشراء 18.41 جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 20.16 جنيه، وشراء 20.05 جنيه.

الين اليابانى: بيع 15.65 جنيه، وشراء 15.55 جنيه.

الفرنك السويسري: بيع 17.05 جنيه، وشراء 16.94 جنيه.