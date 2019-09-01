بعلم النفس.. انقص وزنك الزائد وتخلص من السمنة للأبد

هل تبحث دائمًا عن طرق جديدة لفقدان الوزن ، هل تساءلت يومًا كيف يراعي خبير العقل أهداف إنقاص الوزن؟ كشف موقع هيلث عن ما قدمه ،جلين ماكينتوش وهو عالم نفسي رائد وخبير في علم نفس إدارة الوزن ،عن أفضل الطرق لإنقاص الوزن وهى تتمثل فيما يلي .





1. كن صادقا مع نفسك





أولًا: اسأل عما إذا كنت تعتني بنفسك. هل تتناول الطعام بشكل مغذي - وليس بشكل مثالي - وتحرك جسمك بانتظام وتحصل على قسط كاف من النوم؟ إذا كان الأمر كذلك ، فسيجد جسمك ثقله الطبيعي. عندما يحاول الناس أن يفقدوا الخمسة أو العشر كيلوغرامات الأخيرة، فى ظل العديد من السنوات دون جدوى، فهذا يعنى أنهم لا يحصلون على نظام صحى لجسم، يتراوح بين الطعام المغذى بانتظام والنوم الكافى والرياضة .









2. تناول طعامًا مغذيًا:

عندما يبدأ الشخص فى الشعور بالجوع عليه يوجهة المخ بإشارات كيف ياكل ،لذلك عليه الحصول على طعام سريع التحضير مغذٍ وعدم ملء المعدة فقط.









3. عدم التفكير فى الأكل وممارسة نشاطات أخرى:

عندما تتخيل نفسك تشعر بالتوتر والإرهاق في العمل، ولكن بعد ذلك تمشي في فترة ما بعد الظهر وتشعر بالراحة.. في حالة استرخاء، تقترح على نفسك أنك ستفعل ذلك بالفعل".





4. عدم تناول الطعام لحبه والشغف له