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رياضة

روما في مهمة صعبة أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:02 ص
فريق روما ( أرشيفية)
فريق روما ( أرشيفية)
محمد السعيد
يواجه فريق روما نظيره لاتسيو، اليوم، الأحد، في تمام السادسة مساء، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى روما لتحقيق فوزه الأول في مسابقة الدوري الدوري الإيطالي، بينما يطمح لاتسيو في مواصلة انطلاقته القوية وخطف الثلاث نقاط من الذئاب.

وكان روما تعادل مع جنوى 3 -3، في الجولة الماضية، بينما فاز لاتسيو سامبدوريا بثلاثة أهداف دون رد.

وبحتل لاتسيو المركز الرابع في جدول ترتيب الدروي الإيطالي برصيد 3 نقاط، بينما بحتل روما المركز الـ 12 بـنقطة وحيدة.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن الجولة ذاتها، اتلانتا مع تورينو، وليتشو مع هيلاس فيرونا، وأدوينيزي مع بارما، وجنوى مع فيورنتينا، وكالياري مع إنتر ميلان، وساسولو مع سامبدوريا.

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