روما في مهمة صعبة أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي

يواجه فريق روما نظيره لاتسيو، اليوم، الأحد، في تمام السادسة مساء، على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي.





ويسعى روما لتحقيق فوزه الأول في مسابقة الدوري الدوري الإيطالي، بينما يطمح لاتسيو في مواصلة انطلاقته القوية وخطف الثلاث نقاط من الذئاب.





وكان روما تعادل مع جنوى 3 -3، في الجولة الماضية، بينما فاز لاتسيو سامبدوريا بثلاثة أهداف دون رد.





وبحتل لاتسيو المركز الرابع في جدول ترتيب الدروي الإيطالي برصيد 3 نقاط، بينما بحتل روما المركز الـ 12 بـنقطة وحيدة.



