جامعة بنها تشارك في أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة بالمنوفية

انطلق وفد جامعة بنها للمشاركة في فعاليات الأسبوع الثاني لمتحدي الإعاقة، والذي تنظمه جامعة المنوفية تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



ويشارك فى فعاليات الأسبوع 1500 طالب وطالبة من 20 جامعة مصرية تحت شعار "بنكمل بعض"، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر الجاري.



وتأتى مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية للتنافس في مختلف الأنشطة التى تشهدها فعاليات الأسبوع.



وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب إن وفد جامعة بنها يضم 60 طالبا وطالبة ومشرف مشيرا الى انه قد تم تأهيل وتدريب الطلاب على المشاركة والمنافسة للحصول على المراكز الأولى في جميع المسابقات والأنشطة المختلفة.

