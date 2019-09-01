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تفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المشتركة.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ورئيس الأمة الكويتي

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:50 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة - أرشيفية
محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأحد، بمقر إقامته بالكويت، مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك خلال الزيارة التي يجريها لدولة الكويت الشقيقة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لاسيما على المستوى البرلماني، حيث أكد الرئيس أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية - الكويتية بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدًا في هذا الإطار بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس الأمة الكويتي لتعزيز العلاقات بين البلدين.

كما أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي دعم ومساندة بلاده لمصر في مسيرتها التنموية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيدًا بقوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وبالدور المقدر الذي تقوم به الجالية المصرية في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت.

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