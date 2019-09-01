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اليوم.. الأعلى للإعلام يبدأ تطبيق المعايير والضوابط الجديدة على البرامج

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:57 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، الأحد، تطبيق المعايير والضوابط على البرامج والشاشات.

وتناقش لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال الاجتماع المقرر له اليوم، المهام الفنية المتعلقة بتطبيق المعايير والضوابط على الشاشات، وذلك بحضور جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى، وصالح الصالحي، مقرر اللجنة، فضلًا عن الأعضاء الفنيين للجنة لتوزيع المهام عليهم.

وصرح جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، بأنه ستتم مواجهة أي خروقات أو مخالفات للمعايير والضوابط بصرامة شديدة، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن المجلس من قرارات وإجراءات يهدف في المقام الأول إلى زيادة الاحترافية لوسائل الإعلام المصرية.

كان المجلس أعلن في يونيو الماضي، وضع ضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو، موضحًا أن هذه الضوابط وضعتها لجان المجلس المتخصصة، وتضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام ووجه خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.

وقال المجلس في الخطابات إن الهدف من الضوابط حماية حق المواطن في التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتفق مع الهوية الثقافية المصرية.

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