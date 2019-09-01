في حديث ودي .. محمد صلاح يحسم الجدل حول خلافه مع ساديو مانى

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن تفاصيل حديثه مع محمد صلاح نجم المنتخب الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، خلال بداية الموسم الماضي عن علاقته بـ ساديو ماني نجم الفريق، خاصة عقب اتهام النجم السنغالي بالأنانية خلال لعبه مع محمد صلاح.



وأكد إبراهيم فايق، في تصريحات عبر برنامج " ملعب 9090 " أن خلال بداية الموسم الماضي تم توجيه اتهام لـ ساديو ماني بالأنانية خاصة خلال مشاركته أمام محمد صلاح وإصراره على عدم تمرير الكرة له.



وأضاف إبراهيم فايق، أنه خلال حديث ودي له مع محمد صلاح أكد له الفرعون المصري، أنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين ماني بالإضافة لتأكيده أن ماني ليس أنانيا ويلعب كرة جماعية.



وتابع إبراهيم فايق، أن محمد صلاح تحدث وقتها عن طموحاته مع الفريق ورغبته الشديدة بتتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا وهو ما تحقق الموسم الماضي.



وأكمل إبراهيم فايق، أن محمد صلاح خاض مباراة الأمس ولعب بطريقة أنانية وهو ما كان يجب ألا يحدث مطلقا من نجم كبير بحجم محمد صلاح.



وتابع أن رد فعل ساديو ماني كان خطأ خاصة وأنه أمام الجميع، مشددا أن ما فعله سيفتح الكثير من التساؤلات واختلاق الأزمات داخل الفريق.



واكتسح فريق ليفربول، مضيفه نادي بيرنلي، بفوزه عليه بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي ليفربول للنقطة الثانية عشر في صدارة الدوري الإنجليزي ، بينما توقف رصيد بيرنلي عند النقطة الرابعة في المركز الحادي عشر.