توني كروس يستبعد فوز ألمانيا بلقب يورو 2020

يرى الألماني الدولي توني كروس، نجم وسط ريال مدريد الإسباني، أن منتخب بلاده ليس من بين المرشحين للفوز بلقب يورو 2020 رغم البداية المثالية في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية.





وقال توني كروس في تصريحات لصحيفة "فيلت ام سونتاج" الألمانية اليوم الأحد: "ينقصنا شيئا ما لكي نكون أحد المرشحين في البطولة".





وأضاف: "لكني أعتقد أننا نسير بشكل جيد منذ كأس العالم".





ويعتقد كروس البالغ من العمر 29 عاما أن المنتخب الألماني بات أكثر قوة منذ مونديال روسيا 2018 بعد الخروج المحبط من دور المجموعات.



