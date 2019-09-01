ضبط 937 هاربًا و637 مخالفة خلال حملة أمنية في أسوان

تستكمل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية والتى تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسوانى.





وأسفرت الحملة اليوم،عن ضبط 937 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 265 حكم حبس جزئى، و 32 حكم حبس مستأنف ، و 468 أحكام غرامات، و 168 مخالفات و 3 متهمين .





وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 24 قضية تموينية شملت ضبط 5 قضايا مخالفات للمخابز البلدية ، إلى جانب 9 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 3 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، و 4 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، فضلًا عن قضية لتجميع بطاقات تموينية مدعمة ، وقضيتين لإستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها .





وفى مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط 86 مخالفة متنوعة شملت 73 حالة رفع إشغالات بالطريق العام ، بجانب 13 لمضبوطات إشغال طريق تم رفعها وايداعها بمخازن مجلس المدينة .



