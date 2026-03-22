بعد العيد…وزارة البترول تضع ضوابط العمل عن بعد

تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية في إصدار ضوابط تنظيم العمل عن بعد للموظفين، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهاز الإداري.

وتنص الضوابط على أنه بدءًا من يوم 28 مارس الجاري، يكون العمل عن بعد لمدة لا تقل عن يومين أسبوعيًا، لتحقيق التوازن بين استمرار كفاءة العمل وتقليل استهلاك الكهرباء داخل المصالح الحكومية.

ويضم قطاع البترول أكثر من 300 ألف موظف في مختلف الهيئات والشركات التابعة، تمثل السيدات منهم نحو 30% منهم، فيما يشكل الرجال النسبة المتبقية من إجمالي العاملين.

وسوف تحدد الوزارة آليات تنفيذ القرار من حيث طبيعة الوظائف التي يمكن أداؤها عن بعد، وضوابط المتابعة والتقييم، بما يضمن عدم تأثر سير العمل أو الإنتاجية، خاصة في الأنشطة الحيوية المرتبطة بالإنتاج والتشغيل.

وجاء قرار مجلس الوزراء بترشيد الاستهلاك في الوزارات ،والعمل عن بعد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران .