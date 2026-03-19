البترول: أركيوس إنرجي تبدأ حملة حفر جديدة لبئرين استكشافيين للغاز في مصر

في إطار خطة قطاع البترول لحفر اكثر من 100 بئر استكشافية للغاز والبترول خلال عام 2026 بالتعاون مع شركاء الاستثمار ، تعتزم شركة أركيوس إنرجي الكيان المشترك بين أدنوك الإماراتية وبي بي» البريطانية ، بدء حفر بئرين استكشافيين جديدين للغاز في البحر المتوسط، وهما «أتول غرب» و«نوفريت»، وذلك ضمن حملة حفر جديدة للشركة فى مصر تستهدف تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف.

وفي هذا السياق، غادرت سفينة الحفر «Valaris DS-12» ميناء لاس بالماس الأسبانية في طريقها إلى مصر، تمهيدًا لبدء عمليات الحفر. ويأتي ذلك عقب زيارة تفقدية أجرتها الشركة للاطمئنان على جاهزية السفينة، حيث أشادت بمستوى كفاءة العمليات ونظم السلامة المطبقة، فضلًا عن كفاءة الكوادر البشرية العاملة على متنها.

وأكدت أركيوس إنرجي التزامها بتعزيز استثماراتها في مصر، حيث تضعها في صدارة استراتيجيتها كنقطة انطلاق رئيسية لأنشطتها في منطقة شرق المتوسط. كما تعمل الشركة على تنفيذ خطة خمسية تستهدف مضاعفة الإنتاج ودعم جهود تنمية موارد الغاز فى مصر .