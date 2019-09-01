الاحتلال الإسرائيلي يلقي قذائف فسفورية على مارون الراس.. صور وفيديو

استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائف فسفورية خلال القصف الذي شنته على بلدة مارون الراس. بحسب ما ذكرته قناة "الميادين".



وجاء ذلك خلال رد الكيان الصهيوني على قصف شنه حزب الله اللبناني.



وكان حزب الله قد أعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية.



وأعلن حزب الله قتل عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم، مؤكدا أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة من كانوا بداخل الآلية العسكرية الإسرائيلية.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد: إنه أطلق النار على جنوب لبنان بعد استهداف عدد من الصواريخ المضادة للدبابات قاعدة عسكرية إسرائيلية ومركبات للجيش .



وقالت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونفيل" إنها تجري اتصالات مع اللبنانيين والإسرائيليين في محاولة لمنع أي تصعيد بين الجانبين، بحسب شبكة "قدس.".



ونشرت وسائل الإعلام اللبنانية صورا للقذائف الفسفورية، كما نشرت مقاطع فيديو للهجوم الإسرائيلي.