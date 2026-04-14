السفير المصري في سلوفاكيا يزور بعثة منتخب اليد 2008 ويشيد بالأداء العالمي

حرص السفير المصري في سلوفاكيا وليد إسماعيل، على زيارة بعثة منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2008، المشاركة في منافسات بطولة البحر المتوسط، وذلك في إطار دعمه ومتابعته للبعثة الوطنية خلال مشوارها في البطولة.

وكان في استقبال السفير، الدكتور عمرو العدل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس البعثة، حيث رحّب بالزيارة التي تعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في المحافل الدولية، وقام بإهدائه درع الاتحاد تقديرًا لدعمه ومساندته للمنتخب.

وأعرب السفير وليد إسماعيل عن فخره بما يقدمه منتخب مصر من أداء مميز خلال البطولة، مشيدًا بالمستوى الفني الراقي الذي وصفه بـ”العالمي”، إلى جانب الانضباط والالتزام الذي تتحلى به البعثة، مؤكدًا أن هذه الصورة المشرفة تعكس تطور كرة اليد المصرية.

كما أثنى على النتائج القوية والانتصارات التي حققها المنتخب منذ انطلاق البطولة، متمنيًا للاعبين والجهاز الفني مواصلة التألق، وتخطي جميع التحديات، والعودة إلى أرض الوطن متوجين بالميدالية الذهبية .