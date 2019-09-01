عدى الـ50 سنة.. حقيقة الصورة المتداولة لابن نادية الجندي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل يتجاوز عمره الخمسين عامًا مؤكدين أنه نجل النجمة نادية الجندي ولكن الحقيقة أن الصورة المتداولة ليست لإبنها ولكنه نادر وهو ابن زوجها الأول عماد حمدي.



وما لا يعرفه الكثيرون أن نادية الجندي لديها ابن واحد وهو هشام وقد أنجبته من عماد حمدي ويصغر نادر بعدة سنوات .



وكانت الفنانة نادية الجندى أشعلت موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك بعد نشر صورة جديدة لها بلوك صيفى.



ظهرت الفنانة نادية الجندى بـ لوك صيفي في يخت وسط البحر بفستان أبيض اللون، هادئ، رغم بلوغها 73 عامًا.

