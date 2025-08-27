ليه لمّا بتزور مكة أو المدينة تنام ساعتين وتصحى مرتاح؟.. الشيخ الشعراوي يرد

فسَّر الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة رحمة الله عليه، ظاهرة يمر بها كل من ذهب للحج والعمرة فى مكة أو المدينة، وهي أنه لو نام ساعتين فقط يستيقظ مرتاحًا ونشيطًا.

ليرد الشعراوي، فى فيديو منشور له موضحًا أن النوم فى مكة والمدينة يختلف عن أى مكان آخر.

وأشار إمام الدعاة إلى أن النوم لمدة ساعتين فقط كفيل لراحة المحرم، وفسّر ذلك لأن فى مكة والمدينة ذنوب العبد وسيئاته أقل، فتنام عينه ولا ينام قلبه.

ووصف الفترة المعيشية فى مكة أو المدينة بأنها هدنة تعايش، فالمسلم ينام لكي يستيقظ فى طاعة الله ورسوله.

وتابع أن السبب فيمن يذهب لمكة أو المدينة وينام ساعتين ويسيتقظ مرتاحًا هو لقول النبي صلى الله عليه وسلم (تنام عينه ولا ينام قلبه) “ليه هي جوارحه هتزهق من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم”؟.

دعاء لمن تشتاق نفسه للحج والعمرة

(كريمُ رسولُ اللهِ واللهُ أكرمُ.. فهل فقيرُ بين الكريمينِ يُحرمُ)

دعاء لزيارة الكعبة

- «اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام وأفض علينا من رحمتك وكرمك وجودك يا الله وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه».

- «اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام يا رب العالمين اللهم اكتب لنا سجدة على أرض مكة، اكتبها لي ولمن اشتاق لها».

- «اللهم أكرمنا بزيارة بيتك الحرام».

- «اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام وأكرمنا بحج وعمرة مقبولة إن شاء الله في القريب العاجل».

- «اللهم أرزقنا زيارة بيتك الحرام وزيارة نبيك».

- «اللهم أرزقنا زيارة بيتك الحرام والسجود فيه عاجلًا غير آجل».

- «اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام والسجود فيه وتوفنا وأنت راض عنا وارزقنا حسن الخاتمة وأدخلنا جنة الفردوس مع الأبرار وأجرنا من النار أنا وكل من قال آمين».