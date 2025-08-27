زي المحلات .. طريقة عمل مُعجنات الجبنة بحبة البركة

تُعد معجنات الجبنة وحبة البركة من الأكلات الشهية التى تمتلك مذاقا مميزا وخيارا سهلة لربى الأسرة حيث يمكن أن ينقذها في أوقات التعب أو الجوع الشديد.

نعرض لكم طريقة عمل معجنات الجبنة بحبة البركة من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير معجنات الجبنة



5 كوب دقيق

4 معلقة كبيرة سكر

2 معلقة صغيرة ملح

2 معلقة كبيرة خميرة فورية

2 كوب ماء دافئ

4 معلقة كبيرة لبن باودر

علبة زبادى بدون ماء

كوب زيت زيتون

مكونات الحشو

جبنة موتزاريلا

جبنة كريمى

زعتر أخضر

حبة البركة



طريقة عمل معجنات بالجبنة وحبة البركة



ضعى فى العجان دقيق ولبن باودر وسكر و خميرة وماء و تعجن المكونات ثم ضعي الملح و الزيت والزبادى بالتدريج مع العجن المستمر للحصول على القوام المطلوب.



اتركي العجين حتى يتخمر قليلاً في بولة ثم ضعي الجبنة الموتزاريلا والجبنة الكريمى والزعتر وحبة الركبة وتقلب المكونات.



افردي العجين وضعي حشو الجبنة وشكلي العجينة حسب الرغبة

وضعيها فى صاج ثم فى الفرن و اتركيها حتى تمام النضج وتترك في الهواء حتى تبرد ثم تحفظ وتقدم عند الاستخدام.