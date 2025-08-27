احذر .. وضع الإعلانات واللافتات في هذه الأماكن يُغرّمك 10 آلاف جنيه

حدّد قانون البناء الجديد ، عدة ضوابط لوضع الإعلانات واللافتات في الطرق العامة .

وأقرّ القانون عقوبات مشددة تصل إلى غرامة 100 ألف جنيه حال مُخالفة أحكام القانون.



نصت المادة 37 من القانون على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة ، ومنها :



1 - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.

2 - فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.

3 - المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

4 - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.

5 - فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.



عقوبات المخالفين



يُعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخلّ بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في القانون.